Экс-гауляйтер Тука: Путин ловко объегорил весь коллективный Запад и побеждает на фронте

Вадим Москаленко.  
11.02.2025 18:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нужно прекращать надеяться на то, что экономическое давление Запада, наконец, обернётся для России крахом – и начать делать стратегические выводы.

Об этом на канале «Думай…Те!» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно прекращать надеяться на то, что экономическое давление Запада, наконец, обернётся для России крахом...

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«Военная составляющая: Россия находится на подъёме. Нравится это кому-то или нет, ежедневно происходят продвижения оккупантов по нашей земле. Они всё равно каждый день прут и прут. Что касается финансов и экономики РФ, к сожалению, не произошло краха, на который надеялись после введения 16 или 15 пакетов разных санкций, не произошло этого!

Сейчас, накануне возможных мирных переговоров, я вижу, снова появилась куча финансовых экспертов с рассказами, какой ужас ждёт бюджет России на 2025 год…

Но давайте честно признавать, что подобные прогнозы мы слушаем со дня вторжения. Итак, на сегодняшний день оснований утверждать, что у Путина дрожат ягодицы от страха за рубль – к сожалению, пока что я этого тоже не вижу»,  – вещал Тука.

«Кроме того, ему откровенно удалось довольно эффективно разорвать то, на что надеялись западные страны, вводя так называемую дипломатическую изоляцию России. Разорван этот круг просто вдребезги, и с моей точки зрения, руководители так называемого коллективного Запада должны очень серьёзно задуматься и сделать для себя большие стратегические выводы.

Почему произошло так, что кровавый извращенец элементарно их обыграл, просто обошёл все их попытки с усмешкой на своей кремлёвской физиономии», – злился экс-гауляйтер.

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