Дзюдоисту Путину нужно установить крайний срок подписания «похабного мира», – советник Стармера
Запад должен выдвинуть России крайний срок, до которого на обязуется подписать условия «похабного мира», не достигнув победы в СВО.
Об этом во время «Украинского завтрака» в Давосе заявил советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Совершенно очевидно, что эта война не закончится победой ни одной из сторон. Россия не сможет победить Украину благодаря храбрости этих солдат, Украина не сможет вернуть свои территории силой, поэтому необходимо вести переговоры.
И президент Трамп совершенно прав, что настаивает на этих переговорах и использует свою власть, чтобы добиться их успеха. Мы добились значительного прогресса в этом вопросе…
Но мы не видим никаких признаков того, что президент Путин готов идти на компромисс, вести переговоры и заключать мир. Я наблюдал за Путиным на протяжении 25 лет и могу сказать, что ему очень трудно принимать решения. Он мастер дзюдо, он оставляет себе пути для отступления.
Поэтому я считаю, что мы должны оказывать давление на президента Путина, финансовое и военное, а также установить крайний срок, в который он должен принять решение. Я думаю, только так мы сможем добиться результата», — заявил Пауэлл.
