Довоевались. «Срочная остановка боевых действий – наш национальный интерес» – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
02.04.2025 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Задача киевских властей – обеспечить минимальные потери при достижении прекращении огня, однако уступки могут быть очень болезненны, поскольку больше всех в этом исходе заинтересована именно Украина.

Об этом на канале «Singh TV Production» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Задача киевских властей – обеспечить минимальные потери при достижении прекращении огня, однако уступки могут...

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«Национальный интерес, если мы говорим о нации как о гражданском объединении, это учёты равновесия в общем. Суверенная политика, связанная с реализацией национальных интересов, и обеспечивает ту самую субъектность. Сколько бы наши дипломаты не заявляли, что наша подпись где-то учтена, или нас там услышали, это ещё не про субъектность.

Потому что государство занимает свои роль и место в международной системе отношений, международной экономике, если оно способно, опираясь на свои силы и интересы, реализовывать и достигать своих целей.

Кстати, это имеет прямое отношение к трактовке войны и национального интереса Украины на четвёртом году войны. Я убеждён, что мы сейчас находимся в таком сложном состоянии экономическом, социальном, что наш национальный интерес – остановка военных действий», – подчеркнул Ермолаев.

«Да, задача государства, дипломатии – обеспечить минимальные потери при достижении этого результата, это понятно. Но если говорить о том, кто больше всего заинтересован – Украина. И, наверное, для достижения этих целей нужно думать и о компромиссах и уступках», – признал укро-эксперт.

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