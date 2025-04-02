Довоевались. «Срочная остановка боевых действий – наш национальный интерес» – киевский политолог

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Задача киевских властей – обеспечить минимальные потери при достижении прекращении огня, однако уступки могут быть очень болезненны, поскольку больше всех в этом исходе заинтересована именно Украина.

Об этом на канале «Singh TV Production» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Национальный интерес, если мы говорим о нации как о гражданском объединении, это учёты равновесия в общем. Суверенная политика, связанная с реализацией национальных интересов, и обеспечивает ту самую субъектность. Сколько бы наши дипломаты не заявляли, что наша подпись где-то учтена, или нас там услышали, это ещё не про субъектность. Потому что государство занимает свои роль и место в международной системе отношений, международной экономике, если оно способно, опираясь на свои силы и интересы, реализовывать и достигать своих целей. Кстати, это имеет прямое отношение к трактовке войны и национального интереса Украины на четвёртом году войны. Я убеждён, что мы сейчас находимся в таком сложном состоянии экономическом, социальном, что наш национальный интерес – остановка военных действий», – подчеркнул Ермолаев.