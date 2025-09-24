«Довоевались на пол шишки». Трамп больше не наш

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве ликуют после очередного кульбита Дональда Трампа, который накануне осыпал комплиментами прибывшего на заседание ООН киевского диктатора Зеленского и заявил, что при западной помощи Украина способна отвоевать все потерянные территории у России, чья экономика якобы находится на пороге больших проблем.

Сам Зеленский пояснил, будто позиция Трампа изменилась, поскольку тот осознал, что Киев готов воевать дальше и не пойдёт на предложенную ранее сделку по «обмену территориями». А вот как произошедшее трактуют комментаторы:

«Трампофилы, что с лицом? Уже разгоняется антикриз, мол, Трамп «тонко троллит», «шлёт Кремлю сигналы», «умывает руки», – указывает политолог Иван Скориков.

Военкор Роман Сапоньков соглашается:

«Всем экспертам из «экономической башни», которые пушили перья и писали умные (с их точки зрения) тексты, что скоро порешают через бабло, я бы рекомендовал уже завтра пойти купить лопату и учиться копать. Пригодится либо для картошки, либо для окопов».

Политолог Геворг Мирзаян уверен:

«Развороты Трампа на 180 градусов – это банальный шантаж. Он понимает, что не способен убедить Путина пересмотреть договоренности саммита в Анкоридже (которые Трамп не может выполнить), поэтому сейчас начинает поднимать ставки».

Иные объяснения у донецкого военкора Алексея Акутина:

«С 1950-х годов в США господствует военная доктрина «разбомбить всех нах..»… Поэтому Трамп откровенно не понимает, чего мы возимся с этой Украиной? А раз не можем «разбомбить всех нах..» – значит мы слабы. Вот и вся его американская логика».

С ним согласен военный эксперт Владимир Орлов:

«В одном Трамп безусловно прав. Воевать надо не на пол шишки».

Белорусский политолог Александр Шпаковский перечисляет потенциальные точки эскалации:

«Киевский режим выпрашивает разрешения США на нанесение ракетных ударов по крупным городам России и в частности по г. Москва, что, по мнению украинской верхушки, должно вызвать социально-политические потрясения… Второй болевой точкой выглядит Приднестровье…. Для операции на приднестровском театре требуется формальное согласие Молдовы… Ещё одним вариантом для Украины выглядит попытка проведения наступательной операции в направлении приграничных областей России… «На столе» находится план ввода войск стран «коалиции желающих» в Украину, в том числе прикрытие белорусско-украинской границы, что, согласно замыслу, освободит значительные силы и средства ВСУ».

Уехавший после начала СВО из Киева общественник Александр Скубченко тоже прогнозирует эскалацию.

«С огромной долей вероятности, после выборов, которые состоятся уже в это воскресенье, они вовлекут в войну против России и Молдавию… Впереди — время эскалации, а не мира».

Российский политолог Алексей Чеснаков полагает: Трамп хочет заработать на новом витке войны (поставки оружия), а потом будет еще одна попытка усадить стороны за стол переговоров.

«Открывается новый раунд военного противостояния. Тот факт, что Трамп пожелал удачи сторонам конфликта, намекает на отсутствие всяких ограничений и обременений для участников. Жесткие удары на фоне попыток мирного урегулирования выглядели бы неуместно. Теперь таких ограничений нет».

Правда, в самом Киеве сейчас звучат и скептические голоса.

Например, томящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский трактует выпады Трампа в адрес России как хитрый план.

«Россия – у них бензина нет, стоят в очередях. Победить их так просто, что Америка даже не собирается в этом участвовать – Украина и ЕС запросто справятся сами. Фактически он выставил Зеленского смешным и одновременно снял с Америки любые обязательства».

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук также опасается: