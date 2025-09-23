Россия – бумажный тигр. Пойдите и разгромите её! Я дам вам любое оружие – Трамп обратился к Европе, НАТО и Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американский президент Дональд Трамп опубликовал пост в социальной сети, в котором объявил, что даёт полный карт-бланш Украине, Европе и НАТО на возвращение освобождённой армией РФ Новороссии и даже «пойти дальше».

Он добавил, что Россия слаба экономически, и Вашингтон поставит для её разгрома любое количество оружия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После того как я познакомился с ситуацией в военной и экономической сферах Украины и России и полностью её понял, а также увидел экономические трудности, которые она вызывает у России, я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза находится в положении, чтобы сражаться и ВЕРНУТЬ всю свою территорию в прежних границах. С временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно. Почему бы и нет? Россия уже три с половиной года ведёт бессмысленную войну, которую реальная военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю. Это не делает России честь. На самом деле, это скорее выставляет её в роли «бумажного тигра». Когда жители Москвы и всех больших городов, посёлков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит в этой войне, поймут, что почти невозможно достать бензин из-за длинных очередей, и столкнутся со всеми другими проблемами военной экономики, где большая часть средств расходуется на борьбу с Украиной, которая обладает большим духом и только укрепляется, — Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше! Путин и Россия находятся в серьёзных экономических трудностях, и сейчас настало время для действий Украины. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие в НАТО, чтобы НАТО делало с ним то, что считает нужным. Удачи всем!», – написал Трамп после встречи с Зеленским на полях ООН.

Позже, в разговоре с Макроном он ещё раз повторил свои слова о том, что Украина с помощью ЕС может вернуть территории.