Для защиты Приднестровья Путину не обязательно идти на Одессу – украинский политолог

Западные страны, разрабатывающие план захвата Приднестровья, не предусматривают массу важнейших факторов.

Об этом на канале признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Шелест отметил, что до Приднестровья можно дойти не только через Одессу, но и через Белоруссию, и этот бросок может перерезать Украине логистику на западе, что убьёт ВСУ на фронте.

«В том-то и дело, что многие обращают внимание только на то, что если будет вдруг заход со стороны моря, вот мы встретим и т.д. Не учитывается очень много факторов. Те, кто планируют такого рода операции [«одесская ловушка» для Путина], они считают, что поведение населения будет статичным, что многие другие вводные тоже будут статичными. Как в тире – пришли, постреляли мишени. Очень многие факторы не предвидятся разработчиками», – отметил он.