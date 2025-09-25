Для защиты Приднестровья Путину не обязательно идти на Одессу – украинский политолог
Западные страны, разрабатывающие план захвата Приднестровья, не предусматривают массу важнейших факторов.
Об этом на канале признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Шелест отметил, что до Приднестровья можно дойти не только через Одессу, но и через Белоруссию, и этот бросок может перерезать Украине логистику на западе, что убьёт ВСУ на фронте.
«В том-то и дело, что многие обращают внимание только на то, что если будет вдруг заход со стороны моря, вот мы встретим и т.д. Не учитывается очень много факторов. Те, кто планируют такого рода операции [«одесская ловушка» для Путина], они считают, что поведение населения будет статичным, что многие другие вводные тоже будут статичными. Как в тире – пришли, постреляли мишени. Очень многие факторы не предвидятся разработчиками», – отметил он.
«То, что вы сказали, кстати, это обсуждалось ещё в 2022 году – вариант возможности захода со стороны Беларуси. В районе Житомира, Овруч, в районе Сарны, Ровно. Рассматривалось. Но почему-то считается, что Путин пойдёт обязательно на Одессу», – прокомментировал Бондаренко.
