Что не так с ДУМ РФ?

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Резонансное задержание произошло на этой неделе в Ростове-на-Дону. Там задержали муфтия Ахмеда Абусупьянова, которого подозревают в руководстве ячейкой запрещенной в РФ египетской террористической организации «Ат-Такфир валь-Хиджра», распространении религиозных идей радикального толка, а также в нападении в составе группы лиц на гражданина, не разделявшего их взгляды.

Примечательно, что в июне 2024-го года Абусупьянов ходил на переговоры к террористам, захватившим СИЗО № 1 Ростовской области. Уговорить боевиков сдать оружие не удалось, позже их ликвидировали силовики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман» (ДУМ) Ростовской области муфтий Наиль Кулахметов оперативно назвал Абусупьянова самозванным муфтием, который не сотрудничал ни с Донским мухтасибатом, ни с другими официальными исламскими организациями региона, но устраивал скандалы в мечетях.

ДУМ здесь выступает как респектабельный носитель традиционных религиозных ценностей, однако на самом деле последние полгода эта организация является инициатором бесконечных скандалов.

В ноябре прошлого года заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов на II Международной научной конференции «Пути и страны: цивилизации Востока в исторической динамике» в Екатеринбурге выступил с докладом, который поверг в шок ученых страны. Профессор Мухетдинов высказал идею о том, что история России начинается с гуннов и авар, а период Золотой Орды якобы стал «золотым временем» политической стабильности».

Спустя месяц журналисты обнаружили у него в кабинете картину художника Акжигитова «Пир монгольских военачальников Чингисхана после победы над объединенным русско-половецким воинством 1223 года», на которой ордынские всадники давят копытами лошадей русских дружинников. Под напором общественности зампред ДУМ убрал картину и обещал повесить полотно про битвы Великой Отечественной войны…

Параллельно с историей Мухетдинова развивался еще один скандал. Совет улемов России выпустил фетву, разрешающую многоженство. Она была сразу же отменена по предписанию Генпрокуратуры РФ.

Поразительно, но на фоне сразу двух резонансных историй муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов счел возможным раскритиковать русские традиции празднования Нового года с Дедом Морозом и Снегурочкой. Он подчеркнул, что мусульмане ассоциируют их с мультяшными героями.

«Это высказывание – очередное наступление на архетипы. Казалось бы, ну ты уж промолчи. Да только молчать-то ему и невозможно – уже в голове, в душе и в сердце разделил, отрезал мусульманских детей от других: ваши верят в Деда Мороза, наши – нет. Всё – мы разные. Сама суть этого ДУМ, взявшего курс на разделение, и говорит этими словами», – писала тогда журналистка Марина Ахмедова.

Общественное осуждение не остановило Аляутдинова. В феврале он разрешил мусульманам совершать намаз в православной церкви при условии, если священник не возражает.

В марте заместитель муфтия Ставропольского края, Шахабуддин Гусейнов поддержал режим исламистов в Сирии и оправдал геноцид алавитов и христиан. Мол, всё это мелкие недоразумения, которые «делают какие-то мародёры» не имеющие никакого отношения к власти Джулани.

В августе прошлого года в Тюмени сотрудники ФСБ РФ задержали двоих религиозных деятелей, которые завербовали 19 ваххабитов, отправлявшихся в Сирию для участия в террористической деятельности. Задержанные оказались имамами мечетей под юрисдикцией ДУМ. Один — бывший, другой — действующий.

Последний скандал вызвали слова муфтия ДУМ Московской области Дениса Мухутдинова, который призвал курьеров-мусульман не выполнять заказы по доставке блюд из свинины. Тут, правда, Совет улемов ДУМ быстро вмешался и указал, что запрет установлен на потребление и производство свинины, а курьеру необязательно знать, что он везет.

Странности высказываний функционеров ДУМ многие склонны объяснять тем, что они находятся под влиянием Турции. Активисты управления регулярно проходят там курсы повышения квалификации, которые проводит «Диянет» – государственное управление по делам религий, активно лоббирующее свои проекты в Средней Азии.

Турецкий бизнес строит мечети в Москве и Подмосковье, например, в Косино-Ухтомском районе. При ДУМ работает целый комитет по здравоохранению, который, в свою очередь, активно дружит с крупным турецким медицинским бизнесом. Например, с компанией BM Mediсal & Farma.

При этом в Москве ДУМ не следит за уммой и мечетями. На молитву верующих собирают незаконные юрлица в нелегальных постройках. Причем, когда власти принимают решение об их сносе и закрытии, в турецкой прессе поднимается вал возмущения. При незаконных мечетях строятся хостелы для нелегальных мигрантов.

Главу совета улемов ДУМ Шамиля Аляутдинова и его брата, председателя ДУМ Москвы Ильдара Аляутдинова называют адептами турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Сам же руководитель ДУМ муфтий Равиль Гайнутдинов в 2010 году получал предостережение прокуратуры о недопустимости нарушений закона об экстремизме. Поводом стало участие гражданина Турции Мустафы Сунгура в конференции «Россия — исламский мир: партнерство во имя стабильности» под эгидой ДУМ. Гость оказался последователем турецкого религиозного объединения «Нурджулар», признанного экстремистским в России.

В конце прошлого года Гайнутдинова наградили орденом России «За заслуги перед Отечеством» I степени.