Макрон строит свою дипломатию по Украине без «импотента-Трампа» – польский экс-министр

Президент Франции Эммануэль Макрон выстраивает свою челночную дипломатию по кризису на Украине в пику президенту США Дональду Трампу. Его недавний визит в Китай, где французский лидер провел три дня, может свидетельствовать о попытках договориться с Пекином как единственным дееспособным игроком, и показать «импотентность» Трампа как мирового лидера.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Пётр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас так называемые мирные переговоры продвигает администрация Трампа, который является импотентом в этом вопросе. Это – импотент, который пытается достичь целей, не имея возможности. То, что мы сейчас наблюдали, – это третья попытка захода, которая снова оказалась неуспешной.

Но если представить себе, что единственным центром глобального влияния на то, чтобы остановить эту войну, является Пекин, что у товарища Си есть все рычаги, чтобы эту войну приостановить, тогда связываем визит Макрона в Пекин с созданием альтернативной линии переговоров.

Поскольку Соединенные Штаты пытались вести игру без Европы, убирая Европу как субъекта, который участвует в этом процессе, то же самое можем себе представить наоборот – можем представить переговоры, которые ведет Пекин с участием Европы, но без Трампа», – рассуждал поляк.

«В таком варианте этот канал мог бы работать в сторону пользы. Такая линия могла бы усиливать Украину, потому что тогда Трамп применил бы больше рычагов против России, чтобы доказывать, что без него за столом разговора не будет», – мечтает Кульпа.

