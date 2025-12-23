Поезд ушёл: Украина перехитрила сама себя с гарантиями по Будапештскому меморандуму

Игорь Шкапа.  
23.12.2025 17:59
  Киев
Просмотров: 667
 
В свое время Украина не стала ратифицировать Будапештский меморандум, предусматривающий отказ от ядерного оружия взамен на гарантии безопасности, и теперь села в лужу.

Об этом в эфире видеоблога «Закон и порядок в США» заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

«В своё время, когда подписывали в 1994 году Будапештский меморандум, многие обратили внимание на то, что его не ратифицировали. Тогда украинская сторона решила: «А мы не будем ратифицировать, когда нам будет выгодно, мы от него откажемся». Вот и решили не ратифицировать, быть более хитрыми. А когда напала Россия, начали кричать: «А почему нас не защищают по Будапештскому меморандуму?», – сказал эксперт.

По его словам, действие меморандума фактически закончилось с уходом с должностей тех лиц, которые его подписывали.

«Все остальное государство в данной ситуации не брало на себя никаких обязательств. Брали лидеры государств, которые ушли в небытие в большинстве своём», – заявил Бондаренко.

