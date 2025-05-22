Число дроновых атак по Украине будет только нарастать – укро-эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия успешно обходит санкции и масштабирует свой ВПК, поэтому количество дроновых атак по Украине будет расти.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Недавно россияне совершили рекордную атаку по Украине, запустив 273 дальнобойных дрона разных типов. Это вызывает вопрос о способностях, которые есть у России для наращивания таких атак. Как вы думаете, эта атака почти под 300 дронов это такой эпизодический момент? Или у России действительно есть возможности и ресурсы для того чтобы запускать 300-400 чаще?», – спросил ведущий.

Эксперт не стал прямо соглашаться, но отметил, что российский ВПК продолжает расти.

«Россия существенно масштабировала свои производственные мощности. Опять же, Беларусь активно помогает. Завод «Интеграл», который производил когда-то в советское время радиовысотомеры, системы навигации, сейчас активно помогает производить те же самые элементы или микроэлектронику, которая используется в этих новых средствах вооружения. И они существенно увеличили показатели производственной мощности своей», – сказал Храпчинский.

Также он пожаловался, что Россия до сих пор умудряется закупать западную электронику.