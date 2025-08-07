Бывший подельник обвинил Зеленского в торговле украинцами на государственном уровне

Вадим Москаленко.  
07.08.2025 21:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 322
 
Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


В конфликте с Россией Запад рассматривает украинцев как расходный материал, и режим Владимира Зеленского послушно поставляет западным хозяевам биотовар из собственного населения.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший партийный соратник Зеленского Александр Дубинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В конфликте с Россией Запад рассматривает украинцев как расходный материал, и режим Владимира Зеленского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украинцы – просто расходный материал. Что подтверждает заявление германского правительства, что украинская молодёжь позволила спасти Германию от демографического коллапса. Недавно точно такое же заявление сделали поляки. Что украинские дети и подростки, приехавшие в эти страны, выровняли демографическую ситуацию в Польше и Германии.

И вишенка на торте. На этом всём фоне создание эмиграции из Украины является такой же торговлей людьми, как и всё остальное. И Зеленский старательно торгует этим ресурсом, молодыми. Зачем торговать телами, если можно душами?», – сказал Дубинский.

Он добавил, что эту торговлю нарочно подогревают заявлениями, вроде слов замначальника украинского центра рекрутинга сил теробороны Игоря Швайка о том, что детей к войне надо готовить с пяти лет.

«Какая здоровая мать будет хотеть после этого, чтобы её ребёнок родился и вырос в Украине? Никакая. Куда она поедет? За границу. А там её ждут с распростёртыми объятиями. Это стимулирование торговли живым товаром, вся эта война – это просто торговля нами», – сокрушается бывший подельник Зеленского.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить