Россия придает такое большое значение атаке СБУ на стратегическую авиацию не потому, что она нанесла значительный ущерб, а потому, что она, как считают в Москве, была спланирована западными спецслужбами.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это, скорее, похоже на булавочный укол. Но дело не в том, сколько ущерба было нанесено. Дело в символизме, потому что Россия считает, что Украина не могла совершить такую атаку самостоятельно, что ей помогли западные спецслужбы – британские или американские. Очевидно, это пересекло «красную линию» для России», – сказал Джонсон.

Он считает, что даже если Украина спланировала теракт в одиночку, в Киеве находились офицеры Ми-6 и ЦРУ, которые точно знали об этом, но не доложили в свои штаб-квартиры, поставив мир на грань ядерной войны.