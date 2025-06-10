Бывший ЦРУшник: В Москве осведомлены, кто стоит за атакой на «стратегов»

Елена Острякова.  
10.06.2025 17:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Россия придает такое большое значение атаке СБУ на стратегическую авиацию не потому, что она нанесла значительный ущерб, а потому, что она, как считают в Москве, была спланирована западными спецслужбами.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия придает такое большое значение атаке СБУ на стратегическую авиацию не потому, что она...

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«Это, скорее, похоже на булавочный укол. Но дело не в том, сколько ущерба было нанесено. Дело в символизме, потому что Россия считает, что Украина не могла совершить такую атаку самостоятельно, что ей помогли западные спецслужбы – британские или американские. Очевидно, это пересекло «красную линию» для России», – сказал Джонсон.

Он считает, что даже если Украина спланировала теракт в одиночку, в Киеве находились офицеры Ми-6 и ЦРУ, которые точно знали об этом, но не доложили в свои штаб-квартиры, поставив мир на грань ядерной войны.

«Они решили, что Трампу промывают мозги, что он в неведении, что его кормят дерьмом. Они понимают, что, скорее всего, ЦРУ было вовлечено в это или знало, но ничего не сказало вышестоящему руководству. Иногда так и происходят тайные операции, когда вы позволяете своему руководству делать вид, что они ни при чем.

Но Трамп был искренен и настойчив. И я гарантирую вам, что разговор с Путиным был очень жестким. Когда Путин разговаривал с Дональдом Трампом, он был в ярости. И гнев, который он высказал на Совбезе, транслировавшемся по всей России, был также передан Дональду Трампу. Именно поэтому Дональд Трамп сказал, что Путин был очень категоричен, что они ответят, и что Украина заплатит за это», – подчеркнул Джонсон.

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