«Будем воевать до последнего и ждать чуда» – нацистка Черновол
Украина не сможет победить Россию, но всё равно должна продолжать войну так долго, как сможет.
Об этом на канале «Общественное» заявила экс-депутат Верховной рады, мобилизовавшаяся в ВСУ нацистка Татьяна Черновол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как вы думаете, чем может закончиться эта война?», – спросила ведущая.
«Война должна закончиться нашей победой, я на это настроена. И сколько бы ни было всякой критики, воевать в пессимизме невозможно. Нужен оптимизм.
Случаются чудеса, и я на это рассчитываю. Например, почему бы сейчас Путину не сдохнуть, он всё-таки уже старенький. Логичное ведь дело», – трепалась Черновол.
Однако она призналась, что ждать такого чуда придётся очень долго.
«Я никогда не говорила, что война быстро кончится. Когда в 22 меня спрашивали, я говорила, что это будет не быстрее пяти лет. Сейчас я уже не настроена так оптимистично. Я думаю, что будет дольше.
Самое главное нам это вытянуть, это будет тяжело», – добавила нацистка.
