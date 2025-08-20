Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Способная бить на дальние расстояния внутри России британо-эмиратская ракета FP-5, которую Украина выдает за собственную разработку «Фламинго», – главный козырь на переговорах.

Об этом отставной британский полковник Хэмиш де Бреттон Гордон заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Эта ракета кажется очень важной. Одной из главных проблем Украины было поражение целей в глубине России. Всего несколько месяцев назад американцы и другие страны разрешили использовать крылатые ракеты типа «Сторм Шэдоуз» и «Таурус» для поражения российских целей. Но их дальность действия в лучшем случае составляет 200-300 миль. Таким образом, эта крылатая ракета с увеличенным радиусом действия позволяет поражать множество других стратегических целей в России. Это, безусловно, должно стать главным козырем в переговорах, потому что российская система ПВО не впечатляет», – глумился де Бреттон Гордон.

Как сообщалось, FP-5 – это вариант британских крылатых ракет Storm Shadow, которые уже применялись по территории России. Их эффективная дальность стрельбы будет не заявленные 3 тысячи км, а на 500-600 км меньше, потому что ракета должна будет идти с огибанием рельефа местности, в обход зон противовоздушной обороны, маневрировать.