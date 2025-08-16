Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Большинство британцев были шокированы новостями о том, что Украина проигрывает на поле боя. Об этом в эфире канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Последние несколько месяцев на Западе все пели одну и ту же песню о том, что хотят безоговорочного прекращения огня вдоль существующей линии фронта. Но русские никогда не соглашались на это. Путин хотел прекратить все виды военных поставок украинцам, разведывательную помощь и все такое. И, конечно, американцы, украинцы и европейцы не были готовы на это согласиться», – напомнил Меркурис.

Он подчеркнул, что любое перемирие привело бы только к временной заморозке конфликта и его повторению в будущем.