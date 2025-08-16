Британский обыватель шокирован: «Нас обманывали, что Украина побеждает!»

Вадим Москаленко.  
16.08.2025 21:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 508
 
Великобритания, Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Большинство британцев были шокированы новостями о том, что Украина проигрывает на поле боя. Об этом в эфире канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Последние несколько месяцев на Западе все пели одну и ту же песню о том, что хотят безоговорочного прекращения огня вдоль существующей линии фронта. Но русские никогда не соглашались на это.

Путин хотел прекратить все виды военных поставок украинцам, разведывательную помощь и все такое. И, конечно, американцы, украинцы и европейцы не были готовы на это согласиться», – напомнил Меркурис.

Он подчеркнул, что любое перемирие привело бы только к временной заморозке конфликта и его повторению в будущем.

«Сейчас русские находятся в очень сильной позиции. Их военные прорываются в Донбассе. Ситуация на передовой катастрофична для Украины.

Вчера в Daily Telegraph была опубликована статья, в которой говорится, что Украина проиграла, а Россия победила. Это поразительно для британских СМИ. Нашим читателям три с половиной года говорили совсем другое. Вы можете себе представить, насколько это было шокирующе: их обманывали. Они не могли поверить этим новостям.

Так что в любом случае, военная ситуация катастрофична», – резюмировал он.

