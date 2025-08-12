Настрой Дональда Трампа и западных элит не сулит ничего хорошего саммиту на Аляске, заявил в эфире «The Duran» британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ограничение обсуждения только территорией – это огромная ошибка, это полностью искажает причины, о которых, конечно, на Западе говорить запрещено, и, вероятно, они даже не обсуждают это друг с другом. Но причиной войны стало расширение НАТО. И тот факт, что Украина активно участвовать в военном союзе с Западом.

Это стало причиной Майдана в 2013-2014 годах – крайне жестокой «цветной» революции, поддержанной США. Это спровоцировало восстание в Крыму, а затем в Донбассе. Это привело к войне, это стало причиной российской интервенции.

Если внимательно проследить за дипломатическими событиями в течение нескольких недель, предшествовавших началу конфликта, – расширение НАТО было главной темой.

И тот факт, что на Западе постоянно отрицают эту правду, не сулит ничего хорошего для саммита в пятницу», – заявил Меркурис.