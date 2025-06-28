Британец выболтал сценарии антироссийских провокаций в Прибалтике
НАТО готовится к тому, что Россия атакует Прибалтику большими силами, чем Украину.
Об этом британский журналист и военный консультант Райан Эванс заявил в интервью Центрe стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы часто готовимся к тому, что Россия будет действовать так же, как в Украине – с танками и бронетехникой. Надеюсь, что нет. Они вероятно извлекли уроки из своего неудачного вторжения и пошлют больше войск. Но мы готовимся к этому», – сказал Эванс.
Он считает, что нужно предусматривать и «более сложные сценарии».
«Что вы будете делать, если Россия захватит 20 ярдов территории, остановится и заставит НАТО пойти на эскалацию. Что, вы начнете ядерную войну из-за 20 ярдов? Это те пограничные случаи, когда может начаться гибридная война. Во всех странах Балтии есть опасения по поводу подрывной деятельности и проникновения в госучреждения, использования Россией преступных группировок для саботажа», – резюмировал эксперт.
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