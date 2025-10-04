Британцы рисуют сценарий войны с Россией – так вот зачем было нужно расширение НАТО
НАТО не будет воевать с Россией, используя боевые дроны, а сделает ставку на авиацию и ракеты. Об этом сообщает британская ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Тактика западных стран радикально отличается от российской. Они, вероятно, не будут принимать «правила игры» от России и не будут воевать с помощью дронов. Они будут использовать высокоточное оружие, авиацию и традиционные средства поражения — ракеты и артиллерию», – говорится в статье.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Отмечается, что на Украине война значительной мерой носит позиционный характер.
«Предполагаемые очевидными преимущества российской армии — большое количество тактических и дальних ударных дронов и отработанная штурмовая тактика небольших пехотных групп — появились именно во время такой позиционной войны», – пишут медиа.
Указывается, что войска НАТО, исходя из их учений, планируют использовать дроны менее активно, чем Россия.
«Они не пытаются переиграть Россию на ее собственном поле боя, а будут делать ставку на свои преимущества — высокоточное ракетно-артиллерийское вооружение, широкое применение авиации, действия военно-морских сил. Дроны в такой тактике используются не для поражения целей, а для обеспечения и поддержки для разведки, целеуказания и наблюдения.
Авиация, которая на войне в Украине в большинстве своем помогает пехоте, в западных странах является одним из основных средств ведения войны. Общая тактика НАТО на восточном фланге заключается в сдерживании передовых частей противника, быстром опрокидывании средств усиления и затем оперативном перебрасывании основных сил к месту боевых действий. Для этого в восьми странах размещены многонациональные боевые группы. Они находятся в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Болгарии», – резюмирует ВВС.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: