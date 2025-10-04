Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

НАТО не будет воевать с Россией, используя боевые дроны, а сделает ставку на авиацию и ракеты. Об этом сообщает британская ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тактика западных стран радикально отличается от российской. Они, вероятно, не будут принимать «правила игры» от России и не будут воевать с помощью дронов. Они будут использовать высокоточное оружие, авиацию и традиционные средства поражения — ракеты и артиллерию», – говорится в статье.

Отмечается, что на Украине война значительной мерой носит позиционный характер.

«Предполагаемые очевидными преимущества российской армии — большое количество тактических и дальних ударных дронов и отработанная штурмовая тактика небольших пехотных групп — появились именно во время такой позиционной войны», – пишут медиа.

Указывается, что войска НАТО, исходя из их учений, планируют использовать дроны менее активно, чем Россия.