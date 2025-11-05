Бортник в горячем споре с оппонентом реабилитировал «антиукраинскую коалицию» в ЕС

Вадим Москаленко.  
05.11.2025 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 604
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Антиукраинские настроения в Европе – порождение внешней политики Киева, который систематически гадит соседям и тут же требует к себе преференций.

Об этом на канале «Дикий livе» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Антиукраинские настроения в Европе – порождение внешней политики Киева, который систематически гадит соседям и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Никто не планирует «антиукраинской коалиции». Она, максимум, антибрюссельская. Это коалиция консервативных правительств Европы против либеральных коалиций. И украинский вопрос для них, в лучшем случае, во второй пятёрке», – сказал Бортник.

Ведущий Виталий Дикий возразил, апеллируя к «яркой антиукраинской риторике».

«Какая это антиукраинская риторика? Требования этих стран завершить войну являются антиукраинскими?.. Венгрия со Словакией обеспечивают 60% транзита в Украину – электричества и газа. Это антиукраинская позиция? Пускай «проукраинские» Нидерланды обеспечат не 60, а хотя бы 16. Или Франция с Германией обеспечат 60%. Вместе с Британией.

Словакия и Чехия являются одними из ключевых поставщиков в Украину вооружений. Но они не хотят их поставлять, они говорят – мы продаём. Они одни из ключевых продавцов», – напомнил политолог.

Дикий продолжил спорить и указал на Орбана, который «назвал Украину неопределённым образованием и цинично заявил, что Венгрия остановила её вступление в ЕС».

«Да, но это не потому что не нравится Украина, а потому что не в интересах Венгрии. С точки зрения интересов Украины, это, может, антиукраинская позиция, но надо понимать, что Венгрия не строит антиукраинскую позицию, так же, как Словакия или Чехия. Им не выгодно.

Если бы Украина сказала – окей, получайте свой транзит энергоносителей, мы отменяем то регулирование, которое сократило права венгероязычных в школах, вы думаете, Орбан говорил бы, что мы остановим евроинтеграцию? Да ни в жизнь!

Просто мы хотим иногда кому-то и ногу прижать в дверях, а потом мы хотим, чтобы он ещё извинялся при этом, чтобы он с нами дружил», – возразил Бортник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить