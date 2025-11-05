Бортник: Это «Бахмут 10.0». Последствия потери Покровска будут гораздо плачевнее
Сдав Красноармейск (Покровск) ещё в прошлом году, можно было бы не доводить до нынешнего состояния, когда потеря города грозит Киеву стратегической катастрофой.
Об этом на канале «Дикий livе» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вопрос подрыва возможностей союзников и Украины дальше сражаться. Вопрос попытки сломить украинскую готовность защищать своё государство. Вот, за что идёт бой под Покровском. Не за Покровск. А за готовность дальше сражаться, за количество «СЗЧ»-шников, за количество получаемых Украиной вооружений в будущем, за внутреннюю стабильность и доверие к президенту Украины», – сказал Бортник.
По его мнению, до такого можно было не доводить.
«Россия вышла на окраины Покровска ещё летом прошлого года. Вот, если бы из-за того, что сложились какие-то негативные ситуации, Украина аккуратненько отступила бы с части этого города, с части этого выступа, поверьте, этого особо никто и не заметил бы. Как забыли уже Курахово, Гродовки, Соледары, Красногоровки. За прошлый год Россия захватила около десятка украинских городов», – напомнил эксперт.
Теперь же, по его словам, «Покровск превратился в Бахмут 10.0».
«Бахмут имел военно-политический эффект. После Бахмута началась переоценка в западных СМИ того, что происходило в войне. После Бахмута Россия практически год владела военной инициативой.
Тут будет иметь эффект ещё больший, ещё больше ужесточится давление на проигравшую сторону – «вы проигрываете, и вы врали нам, больше мы не верим вашим словам». И, потеряв в этих боях наиболее элитные подразделения, проигравшая сторона сможет подготовить такие ресурсы не раньше 6-12 месяцев. ….
Из-за того, что политика вмешалась в это дело, а не военные полноценно руководили процессом, развязка ситуации в Покровске будет иметь и тяжёлые политические последствия», – тревожился Бортник.
