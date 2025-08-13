Блогеры: Статистика ЦБ РФ опровергает первенство мессенджеров в мошенническом вымогательстве
Львиную долю в обмане граждан и вымогательстве у них денег мошенническим путём занимают мобильные звонки и СМС-сообщения, а не атаки через мессенджеры.
На это обратили внимание российские блогеры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Напомним, сегодня Роскомнадзор официально подтвердил ограничение звонков в иностранных мессенджерах Telegram и Whatsap, ссылаясь на то, что ими часто пользуются мошенники.
Между тем известный блогер российского сегмента Телеграм и основатель школы FPV и дронов-перехватчиков «Соколы Хоруса» Александр Картавых привёл статистику ЦБ РФ и иронично прокомментировал её:
«Судя по отчету Центрального Банка за 2024 год, 45% случаев мошенничества случаются через мобильную связь, а через месседжеры всего 15%. Поэтому предлагаю национализировать Мегафон, Билайн, МТС и Теле2, сделать одного национального оператора связи и запретить ему вообще ВСЁ. Ради мира, стабильности и безопасности граждан России, конечно же».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: