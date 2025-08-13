Блогеры: Статистика ЦБ РФ опровергает первенство мессенджеров в мошенническом вымогательстве

Иван Добровольский.  
13.08.2025 21:51
  (Мск) , Москва
Просмотров: 99
 
Вооруженные силы, Дзен, Интернет, Общество, Политика, Россия, Связь, Спецоперация, Украина


Львиную долю в обмане граждан и вымогательстве у них денег мошенническим путём занимают мобильные звонки и СМС-сообщения, а не атаки через мессенджеры.

На это обратили внимание российские блогеры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, сегодня Роскомнадзор официально подтвердил ограничение звонков в иностранных мессенджерах Telegram и Whatsap, ссылаясь на то, что ими часто пользуются мошенники.

Между тем известный блогер российского сегмента Телеграм и основатель школы FPV и дронов-перехватчиков «Соколы Хоруса» Александр Картавых привёл статистику ЦБ РФ и иронично прокомментировал её:

«Судя по отчету Центрального Банка за 2024 год, 45% случаев мошенничества случаются через мобильную связь, а через месседжеры всего 15%. Поэтому предлагаю национализировать Мегафон, Билайн, МТС и Теле2, сделать одного национального оператора связи и запретить ему вообще ВСЁ. Ради мира, стабильности и безопасности граждан России, конечно же».

