Блогеры: Статистика ЦБ РФ опровергает первенство мессенджеров в мошенническом вымогательстве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Львиную долю в обмане граждан и вымогательстве у них денег мошенническим путём занимают мобильные звонки и СМС-сообщения, а не атаки через мессенджеры.

На это обратили внимание российские блогеры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Напомним, сегодня Роскомнадзор официально подтвердил ограничение звонков в иностранных мессенджерах Telegram и Whatsap, ссылаясь на то, что ими часто пользуются мошенники.

Между тем известный блогер российского сегмента Телеграм и основатель школы FPV и дронов-перехватчиков «Соколы Хоруса» Александр Картавых привёл статистику ЦБ РФ и иронично прокомментировал её: