Без помощи Трампа пропадём: все эти «паутины» СБУ не спасут – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
11.06.2025 17:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 251
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву, но оставит передачу спутниковых разведданных – все равно ничего утешительного для Украины в этом нет.

Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву, но оставит передачу спутниковых разведданных – все...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас времена такие, что не миллионные армии движутся, и их из космоса видно невооружённым глазом, так что данные космической разведки как целеуказание для наших средств поражения глубинных – да, это имеет значение.

Но я думаю, что все эти наши глубинные средства поражения в этой войне играют очень вспомогательную роль. Вот, «Старлинк» – да. А данные космической разведки и вообще все эти удары вглубь территории России носят очень второстепенный характер.

Им много уделяют внимание СМИ и политики, и Зеленский половину своих выступлений на этом акцентирует. На «паутинах» и прочих ударах по тылам. Но как по мне, это практически не влияет на исход войны. Политик идёт в этой информационной повестке, которая забита этими ударами по тылам, и в этом кроется их главная ошибка», – сказал «Грин».

Он подчеркнул, что куда важнее со стороны США поставки на поле боя.

«Важнее мины на миномёты, fpv-дроны, боевые машины. А прекращение поставок оружия – посмотрим. Трамп избрал политику давить на обе стороны. Но тем, что он прекратит поставки вооружений, перестанет поставлять то, что поставляли США в течение последних 3 лет, это будет больно», – тревожился отставной ВСУшник.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить