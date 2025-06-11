Без помощи Трампа пропадём: все эти «паутины» СБУ не спасут – офицер ВСУ

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Если Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву, но оставит передачу спутниковых разведданных – все равно ничего утешительного для Украины в этом нет.

Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас времена такие, что не миллионные армии движутся, и их из космоса видно невооружённым глазом, так что данные космической разведки как целеуказание для наших средств поражения глубинных – да, это имеет значение. Но я думаю, что все эти наши глубинные средства поражения в этой войне играют очень вспомогательную роль. Вот, «Старлинк» – да. А данные космической разведки и вообще все эти удары вглубь территории России носят очень второстепенный характер. Им много уделяют внимание СМИ и политики, и Зеленский половину своих выступлений на этом акцентирует. На «паутинах» и прочих ударах по тылам. Но как по мне, это практически не влияет на исход войны. Политик идёт в этой информационной повестке, которая забита этими ударами по тылам, и в этом кроется их главная ошибка», – сказал «Грин».

Он подчеркнул, что куда важнее со стороны США поставки на поле боя.