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Совершенно очевидно, что на фоне российско-американских переговоров, и «просроченный» Владимир Зеленский, и «вся его камарилья» – совершенно лишние.

Об этом на канале «Закон и порядок в США» заявил эмигрировавший из Украины в Америку киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Договорились Путин и Трамп убрать Зеленского как лишнюю фигуру. По сути, за Зеленского цепляются только европейцы, потому что при помощи Зеленского они пытаются интриговать и оставить финансирование на Европу, мол, надо же защищаться, и вы обещали, сделаем Украину сильной, чтобы была сильная Америка. Такая у них идея. Но американские миллиардеры посчитали, что Европа «слишком умная» – пусть сама вооружает всё и сама ведёт, а мы заключим договор с Путиным. А Зеленский не может слова «мир» произносить. Потому что это остановка войны, а это отмена военного положения, а это – проводить в стране выборы, где тебя ненавидит каждый уже. Все люди ненавидят Зеленского. Более того, Зеленский абсолютно лишился поддержки 90% вот этих организаций, которые, по сути, нам и приводили президентов», – сказал Балашов.