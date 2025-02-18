Беглый украинский миллионер: Трамп и Путин порешили избавиться от Зеленского

Вадим Москаленко.  
18.02.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Совершенно очевидно, что на фоне российско-американских переговоров, и «просроченный» Владимир Зеленский, и «вся его камарилья» – совершенно лишние.

Об этом на канале «Закон и порядок в США» заявил эмигрировавший из Украины в Америку киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Совершенно очевидно, что на фоне российско-американских переговоров, и «просроченный» Владимир Зеленский, и «вся его...

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«Договорились Путин и Трамп убрать Зеленского как лишнюю фигуру. По сути, за Зеленского цепляются только европейцы, потому что при помощи Зеленского они пытаются интриговать и оставить финансирование на Европу, мол, надо же защищаться, и вы обещали, сделаем Украину сильной, чтобы была сильная Америка. Такая у них идея.

Но американские миллиардеры посчитали, что Европа «слишком умная» – пусть сама вооружает всё и сама ведёт, а мы заключим договор с Путиным.

А Зеленский не может слова «мир» произносить. Потому что это остановка войны, а это отмена военного положения, а это – проводить в стране выборы, где тебя ненавидит каждый уже. Все люди ненавидят Зеленского. Более того, Зеленский абсолютно лишился поддержки 90% вот этих организаций, которые, по сути, нам и приводили президентов», – сказал Балашов.

«И сегодня Зеленский видит, что на выборы он идти не может. Он может пересажать всю свою оппозицию, санкции на Порошенко, посадить Ахметова, всех может пересадить, но проблема в том, что люди за него не проголосуют.

А Трамп и британцы, судя по всему, делают ставку на Залужного, и они хотят его теперь впиндюрить туда в президенты, провести выборы и избавиться от всей этой камарильи Зеленского.

По сути, ему светит тюрьма. Кстати, за то, что указы издаёт, люди страдают, а они не соответствуют Конституции Украины», – добавил беглый коммерсант.

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