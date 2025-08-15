Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не забывает о своих героях, даже если они формально не были гражданами РФ.

Об этом в интервью американскому военному аналитику Скотту Риттеру заявил экс-спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчера я проходил мимо Арбата, там ветеран просил помощи. Это не ветеран СВО, а с 2014 года, когда Донбасс сам сражался, и там были большие потери. О них забыли?», – спросил ведущий.

«Один из последних указов Путина – о том, что те люди, которые в 2014 году взяли оружие, их приравнять к участнику боевых действий, и РФ берет на себя социальные обязательства по их содержанию. То же самое и по раненым. Государство берет на себя обязательство восстановить разрушенное жилье людей, гражданских людей, которые пострадали в результате этих боевых действий», – ответил Басурин.