Басурин объяснил американцу, что Россия своих не бросает
Россия не забывает о своих героях, даже если они формально не были гражданами РФ.
Об этом в интервью американскому военному аналитику Скотту Риттеру заявил экс-спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Вчера я проходил мимо Арбата, там ветеран просил помощи. Это не ветеран СВО, а с 2014 года, когда Донбасс сам сражался, и там были большие потери. О них забыли?», – спросил ведущий.
«Один из последних указов Путина – о том, что те люди, которые в 2014 году взяли оружие, их приравнять к участнику боевых действий, и РФ берет на себя социальные обязательства по их содержанию. То же самое и по раненым.
Государство берет на себя обязательство восстановить разрушенное жилье людей, гражданских людей, которые пострадали в результате этих боевых действий», – ответил Басурин.
«Но для этого нужно время. Мы же не живем в волшебном стране, где взмахом палочки у тебя появляется какой-то замок. Это нужно время, на это нужны деньги.
Плюс война, она продолжается, обычные люди страдают от агрессии украинских военных, это тоже мешает наладить эту жизнь. Дайте время, и эти люди получат помощь», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: