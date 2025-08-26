Бандеровцы угрожают нанести РФ «роковое поражение» ударами по НПЗ и жд

В августе российским предприятиям по переработке сырой нефти нанесен серьезный урон.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Эспресо» заявил грантоед-русофоб Михаил Гончар. Он с удовольствием перечислил ряд российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских дронов.

«Урожай неплохой для августа месяца, и поражения серьезные. Мы видим наглядный результат, связанный с возникновением дефицита горючего в России. Хотя здесь следует добавить, что, особенно по югу России, это и результат действий сил обороны Украины по поражению железнодорожной логистики», – сказал Гончар.

Он сказал, что Украина таким образом добивается двух целей: снижает для России возможности по экспорту нефти и, соответственно, поступления в бюджет, и проводит «логистическую изоляцию линии фронта».

«Мы видели, как, в последнее время пылали эшелоны с цистернами на территории, оккупированной части Запорожской области и в районе Джанкоя. Поэтому нужно смотреть в комплексе на все это. Да, это еще не роковое поражение. Нужно еще поработать над последующими санкциями сил обороны Украины», – потирает руки русофоб.

Он считает, что Украине нужно продолжать такие удары, чтобы «количество переросло в качество».

