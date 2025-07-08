Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская военная операция на Украине завершится на условиях, которые выдвигает Москва.

Об этом полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор заявил в интервью подполковнику армии США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Он[президент РФ Владимир Путин] думал, что сможет работать с Дональдом Трампом, и что они вместе закончат войну на Украине. Но этого не произошло. И единственный способ закончить войну – это если русские сами ее закончат. Думаю, это произойдет. Честно говоря, это произойдет немного позже», – сказал Макгрегор.

Он сослался на свой разговор с человеком из Санкт-Петербурга, который заверил его, что российское общество поддерживает СВО.

«Он сказал мне очень прямо, что американцы не понимают: в России люди недовольны не лично Путиным, не его управлением экономикой и общей компетентностью. Они не понимают, почему война в Украине так затянулась. Они думают, что уж если воевать, то надо воевать. Все в стране должно быть мобилизовано и направлено на победу и окончание войны на условиях, которые удовлетворят Россию», – подчеркнул полковник.

По его данным, потери Украины только в этом году составили 265 тысяч человек, а общее число потерь – 1,5 миллиона.