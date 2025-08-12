Аляска не вовремя: Украине грозит три-четыре крупных мешка на фронте

Игорь Шкапа.  
12.08.2025 13:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 476
 
Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация


Украина в ближайший месяц-два может потерять несколько городов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (внесен РФ в список экстремистов).

«Дела в Купянске крайне скверны. Скорее всего, его возьмут, и тогда наши силы восточнее Боровой попадут в окружение, оперативное, потом полное. Смотрите: Торецк, Купянск, Покровск, Константиновка, Серебрянские лесничество, там украинские силы будут вынуждены скоро отступить, скорее всего, с вероятностью 98%», – описывает проблемные точки эксперт.

По его словам, если Украина не пойдет на заморозку, то ситуация «может схлопнуться в три-четыре крупных мешка на фронте в течение месяца-двух».

В итоге «карта приобретет совсем другой, более благоприятный, для россиян вид».

Российский философ Виталий Аверьянов считает, что Россия не заинтересована в заморозке фронта.

«Как-то очень не вовремя назначен этот саммит… Начался долгожданный «обвал фронта»… Не исключено, что мы вступили в самый принципиальный, решающий момент войны. Случайно ли это совпадение, или таинственные «планировщики» все видят, все анализируют и все понимают?

Очень бы не хотелось, чтобы в очередной раз в нашей многострадальной истории фрегат России остановился (читай: «затонул») в виду гавани. В одном шаге от разгрома противника и Победы», – пишет Аверьянов.

