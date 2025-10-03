13 тысяч за раз: Украина понесла тяжелые потери после ночного удара
В Харьковской области пожар уничтожил тысячи свиней.
Об этом сообщает ГосЧС Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Харьковщина: около 13 тысяч свиней погибли в результате российской атаки БпЛА по сельхозпредприятию в Нововодолажском обществе», – говорится в сообщении.
Отмечается, что возник масштабный пожар, в результате которого загорелись восемь здания зданий для содержания свиней на общей площади 13,6 тысяч квадратных метров.
«К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники и офицер-спасатель общины», – добавил в ГосЧС.
Напомним, что сегодня газоваа инфраструктура в Харьковская область подверглась мощному удару. Как сообщал «ПолитНавигатор», столб огня был виден за десятки километров.
Аграрное предприятие могло стать жертвой сопутствующего ущерба или же в очередной раз украинская ПВО продемонстрировала свою криворукость.
