13 тысяч за раз: Украина понесла тяжелые потери после ночного удара

Игорь Шкапа.  
03.10.2025 12:11
  Киев
В Харьковской области пожар уничтожил тысячи свиней.

Об этом сообщает ГосЧС Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Харьковщина: около 13 тысяч свиней погибли в результате российской атаки БпЛА по сельхозпредприятию в Нововодолажском обществе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что возник масштабный пожар, в результате которого загорелись восемь здания зданий для содержания свиней на общей площади 13,6 тысяч квадратных метров.

«К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники и офицер-спасатель общины», – добавил в ГосЧС.

Напомним, что сегодня газоваа инфраструктура в Харьковская область подверглась мощному удару. Как сообщал «ПолитНавигатор», столб огня был виден за десятки километров.

Аграрное предприятие могло стать жертвой сопутствующего ущерба или же в очередной раз украинская ПВО продемонстрировала свою криворукость.

