100 миллиардов долларов нужны Украине для ударов по России, – генерал Ходжес
100 миллиардов долларов, которые в рамках гарантий безопасности может получить Украина от стран Европы на закупку американского оружия, пойдут на дальнобойные ракеты для ударов по России.
Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в эфире TV Rain Newsroom, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Деньги есть, но их нужно правильно потратить на то, что нужно. Я думаю, часть этих денег пойдет на противовоздушную и противоракетную оборону, часть на дальнобойное оружие для защиты гражданского населения Украины и критической инфраструктуры, часть на высокоточное оружие дальнего радиуса действия, которое может поражать российские штабы, российские транспортные средства, российскую нефтегазовую инфраструктуру, часть на продолжение модернизации и увеличение численности украинских вооруженных сил, что конечно необходимо. 100 миллиардов – это много, это огромные деньги», – заявил Ходжес.
