100 миллиардов долларов нужны Украине для ударов по России, – генерал Ходжес

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

100 миллиардов долларов, которые в рамках гарантий безопасности может получить Украина от стран Европы на закупку американского оружия, пойдут на дальнобойные ракеты для ударов по России.

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в эфире TV Rain Newsroom, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.