Живов: Пора отрабатывать применение дронов за пределами СВО
Перед лицом возможного вторжения западных стран необходимо уже сейчас начинать отрабатывать манёвры по остановке наступательных действий крупных сил противника.
Об этом в эфире радио «КП» заявил военный публицист, бывший доброволец подразделения «Эспаньола» Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Руководители нашего государства уже начали осознавать, что всё-таки, возможно, крупный конфликт будет, но ещё до конца в это не верят и поэтому не предпринимают системных действий по подготовке к нему.
А подготовка к крупному конфликту, когда крупные группировки иностранных государств могут начать в рамках какой-нибудь операции «Несокрушимая свобода» наступать на нашу территорию.
Уже один такой был в 41 году, он тоже в рамках, типа, оборонительной операции напал на Советский Союз. Надо уже как-то себе потихонечку держать в голове, что такое вторжение возможно.
И тогда вопрос: а кто-нибудь вообще пробовал летать на дроне над Балтикой, тренироваться? Там же совсем другой театр военных действий, другой климат, другое состояние воздуха.
А кто-нибудь пробовал в Карелии уже начать работать? Очевидно, что любые наземные войска, которые будут вторгаться, можно остановить различными дронами.
Я бы уже начал потихоньку отрабатывать применение дронов на различных театрах военных действий за пределами СВО, чтобы выявить нюансы, потому что всегда есть нюансы», – сказал Живов.
Ведущий Иван Панкин уточнил по поводу истории с беспилотниками в Польше, на что публицист выразил мнение, что это была украинская провокация, чтобы раздуть милитаристическую истерику.
