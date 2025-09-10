На Украине превратили долг по защите родины в жестокое наказание.

Об этом в эфире украинской журналистки Ланы Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт считает, что тому, кто дал зеленый свет беспределу ТЦК, российский лидер Владимир Путин должен секретным указом присвоить звание Героя России.

«Поскольку, ещё раз говорю, долг защиты Родины в наказание, когда людей отлавливают, как собак, ломают им кости, мог либо полный идиот, либо враг государства, либо работающий на другое государство. К сожалению, пока тренд на то, что методы мобилизации будут ужесточаться – план любой ценой. И неважно, что половина так отловленных на улицах бежит потом, дезертирует», – сказал эксперт.

По его мнению, людей не испугает, что за попытки нелегально покинуть страну хотят давать реальные сроки.

«Люди будут правдами и неправдами, через болото, через Тису бежать из страны, то есть увеличится просто поток или будут скрываться. Ведь было такое, что после Отечественной войны некоторые по 30, по 40 лет на чердаках прятались. Почему такое у нас невозможно?

Поэтому государство пошло по пути ужесточения методов мобилизации. Соответственно, будет ужесточаться и сопротивление, поскольку, многие бегут, дезертируют не с пустыми руками, прихватывая и огнестрелы, и гранаты. Поэтому остаётся только ждать каких-то трагических происшествий и инцидентов на этой ниве», – прогнозирует Золотарев.