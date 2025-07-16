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На Украине множество людей считают себя русскими и уверены, что порядок придёт только с приходом России.

Об этом в интервью пропагандистке Янине Соколовой заявил комвзвода запрещенного в РФ нацистского батальона «Айдар» Станислав «Осман» Бунятов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть знакомая, ей 60 лет, у которой сын погиб на войне за Украину, а она всё равно топит за Рашку. Она его оплакала и всё равно говорит…ну, она не высказывается прям громко об этом, но эта вата из головы всё равно вылезает даже через язык», – трепался айдаровец.

Соколова в ответ вспомнила, как видела в поезде на Константиновку женщину, которая ехала на похороны сына и смотрела российский сериал.

«Я тоже часто в поезде вижу, как российских всяких «Ментов» смотрят. Просто, есть некоторые люди, которые живут на Украине, они себя чувствуют русскими», – поддакнул «Осман».

Пропагандистка с ужасом представила, что война закончится, эти люди начнут принимать участие в голосованиях, и тогда Украина обречена на «грузинский сценарий».