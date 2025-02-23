Зеленскому не отвертеться: Штаты жестко продавливают договор по недрам и хотят нефть с газом

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Украинское издание NV пишет, что США требуют уже не 50%, а 100% контроля над разведанными полезных ископаемых Украины. Якобы об этом говорится в переданном вчера из Вашингтона в Киев обновлённом варианте соглашения, который стал значительно жёстче, чем предыдущая версия, которую отказался подписывать Зеленский.

Команда Дональда Трампа «жёстко продавливает новый договор»: теперь соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ и нефть. Документ предлагает закрепить за США 100% собственности фонда, в который будут поступать доходы от их реализации.

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Взносы сторон в этот фонд предлагается распределить в соотношении два к одному – где украинская сторона вносит две трети поступлениями от добычи ископаемых, а Вашингтон — треть. Причем по факту США ничего вообще вносить не будут, а просто будут засчитывать свою треть в счет уже поставленных Украине вооружений.

Размер фонда американцы предлагают установить на уровне $500 миллиардов. При этом, гарантии безопасности Украины в соглашении, по-прежнему отсутствуют.

Также Штаты не берут на себя никаких обязательств по инвестициям в украинскую экономику, что ставит под вопрос надежды на послевоенное восстановление. Хотя Украина предлагала пересмотреть объем фонда и закрепить необходимость использования его средств денег исключительно для инвестиций в Украине.

Одновременно Украине выкручивают руки на согласие с будущими концессиями американских компаний на разработку месторождений в районах, попавших под контроль российской армии.

Параллельно Вашингтон поднимает этот вопрос на переговорах с Москвой. Американские концессии, по этому плану, должны стать гарантией для РФ от украинских попыток предпринимать наступления на указанные районы.

В Офисе Зеленского заявили, что пока не готовы подписать соглашение из-за «ряда проблемных вопросов». По мнению Банковой в настоящий момент договор не отражает партнерства и содержит только односторонние обязательства украинской стороны. Однако источники в Вашингтоне склоняются к тому, что Киев будет вынужден подписать это соглашение в ближайшее время – чтобы разблокировать сотрудничество.

Согласно ряду утечек, договор якобы подпишет с украинской стороны не Зеленский, а глава МИД Андрей Сибига. Телеканал Fox со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров добавляет, что с завтрашнего дня Украина передаст американцам свои новые предложения в текст будущего соглашения. По данным канала, конкретные сроки дальнейших шагов пока не определены.