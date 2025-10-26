Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за бестолкового руководства, внутренних распрей и непостоянства, Украина не может положиться ни на одну западную страну, поэтому в качестве хозяина выбрала Британию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Каждый раз, когда Украина выходит на геополитический перекрёсток, когда нужно делать выбор, обязательно идёт встреча с британскими элитами. И это не только потому, что Украина сейчас зависима от Британии… Это и потому, что Британия остаётся ключевым, наиболее влиятельным и последовательным игроком, как внутри американского истеблишмента, так и внутри Европы», – утверждает Бортник.