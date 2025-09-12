Зеленский запретил покидающим Украину молодым людям снимать огромные очереди бегущих за границу сверстников

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Массово ломанувшаяся за границу молодёжь в возрасте 18-22 лет показала, что у Украины отсутствуют всякие перспективы светлого будущего.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил бежавший в Майами украинский блогер и предприниматель Денис Елисевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Показали весь кошмар и ужас того, во что превратилась Украина, как из неё бегут люди. А эта возрастная категория самая показательная, потому что у них вся жизнь впереди. И очевидно, они не видят своего будущего на Украине. Я общаюсь с предпринимателями – и полностью подтверждаю, что идёт массовый уход этой возрастной категории. Они берут академотпуски и уезжают», – сказал Елисевич.