Зеленский запретил покидающим Украину молодым людям снимать огромные очереди бегущих за границу сверстников

Массово ломанувшаяся за границу молодёжь в возрасте 18-22 лет показала, что у Украины отсутствуют всякие перспективы светлого будущего.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил бежавший в Майами украинский блогер и предприниматель Денис Елисевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Показали весь кошмар и ужас того, во что превратилась Украина, как из неё бегут люди. А эта возрастная категория самая показательная, потому что у них вся жизнь впереди. И очевидно, они не видят своего будущего на Украине.

Я общаюсь с предпринимателями – и полностью подтверждаю, что идёт массовый уход этой возрастной категории. Они берут академотпуски и уезжают», – сказал Елисевич.

«Более того, несколько человек мне написали, что на границе проверяют телефоны на предмет видео – не снимал ли ты огромные очереди из этих молодых людей на пропускных пунктах. И заставляют удалять с телефона.

Это мне прислали три или четыре раза. И зная, как всё происходит при режиме Зеленского, я очень в это поверю», – подытожил он.

