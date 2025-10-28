Зеленский вешает лапшу украинцам о мире, обещая Западу продолжать войну – Луценко

Украинская власть пытается уверить соотечественников в скором мире, но при этом обещает западным спонсорам продолжать воевать с Россией.

Об этом в эфире канала «Эспресо» заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Луценко считает, что для украинцев самый главный вопрос сегодня – как пережить предстоящую зиму.

«Наш президент занял, как всегда, шикарную позицию. На Западе он говорит, что мы услышали от господина Туска, что Украина готова воевать еще два года, в позе героя демонстрирует несокрушимость», – отметил экс-генпрокурор.

При этом для сограждан Зеленский находит совсем другие слова.

«А для украинского внутреннего потребления он говорит о том, что мир как никогда близок, не переживайте, майские праздники, шашлыки, расслабьтесь, все будет хорошо. Это та же песня!», – сказал Луценко.

