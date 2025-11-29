Зеленский упёрся, отказывается признавать поражение и собирается воевать до конца, – украинский политолог

Даже на Западе стали осознавать, что Украина движется к поражению, но этого никак не хочет признать [диктатор] Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога Daily Europe Online заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

«Зеленский не собирается завершать политическую игру, в его планах этого нет. Каким бы ни был его характер, мне кажется, он относится к тому типу политиков, которые играют до конца и могут даже играть ва-банк. А сейчас у Зеленского есть определённые аргументы, козырями это не назовёшь, играть до конца. И этим аргументом является сама война и положение Украины», – сказал эксперт.

Он заметил, что в ЕС и США многие приходят к выводу, что война превращается для Украины угрозу поражения, а потому нужно искать какой-то рациональный вариант.

«Мы видим, что, в общем-то, ситуация вываривается так, что Украина должна как бы пойти на тяжёлый компромисс. Вместе с тем Зеленский, его команда заявляют, что компромиссов, которых хотят от них в виде уступок, – не будет, что он по-прежнему рассчитывает на последовательность и поддержку Запада, причём как вооружённую, так и дипломатическую, и что он готов идти вот до конца», – добавил политолог.

По его словам, стоит обратить внимание на последние жесткие заявления российского лидера Владимира Путина.