Зеленский спасает окружение, пойманное американцами на воровстве. Запасной вариант – террорист Буданов

Игорь Шкапа.  
27.11.2025 10:41
  (Мск) , Киев
Украинский диктатор спасает своих ближайших подручных от обвинений в коррупции повышением их политического статуса. Об этом свидетельствуют новые скандальные подробности, опубликованные близким к глобалистам киевским изданием «Зеркало недели».

Ссылаясь на свои источники, издание сообщает, что между Зеленским и руководством антикоррупционных органов [патронируемых Западом, в первую очередь США], состоялась непубличная встреча.

Украинский диктатор спасает своих ближайших подручных от обвинений в коррупции повышением их политического статуса....

Директор НАБУ и руководитель САП сообщили диктатору, что готовы материалы для вручения главе его офиса Андрею Ермаку и экс-министру обороны, а ныне секретарю Совбеза Рустему Умерову.

Напомним, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича» как «Али-Баба», а Умеров засветился в деле о масштабной коррупции в энергетике.

25 ноября Умеров был допрошен в НАБУ.

«Вопрос, впрочем, заключается не в том, что руководители антикоррупционных органов озвучили эту информацию главе государства, а в том, какой была его реакция. После этого разговора президент принял решение о назначении Ермака и Умерова руководителями украинской переговорной делегации.

С другой стороны, после шести лет политики «выжигания» всего профессионального и интеллектуального, кого еще можно было выдвинуть возглавить украинскую переговорную делегацию, если не тех, кто имеет доступ к самому высокому уровню президентского доверия?», – язвительно комментирует «ЗН».

Депутат Рады Марьяна Безуглая, ранее сторонница Зеленского и Ермака, а теперь ярая их критик, обращает внимание, что в число переговорщиков вошел и начальник ГУР МО Кирилл Буданов [включен в РФ в список террористов], несмотря на конфликт с Ермаком.

«В сложной ситуации внутриполитического кризиса и отсутствии решений президент тестирует новый формат переговоров, взаимодействия и ответственности, активно привлекая Кирилла Буданова, которого недавно был готов уволить в результате неприятия со стороны Ермака, выбрав в конфликте последнего. Это уже хороший сигнал, что Зеленский ищет альтернативу, кто мог бы подхватить за Андреем Борисовичем самые тяжелые треки. Похожие процессы начали происходить и в других областях», – написала Безуглая.

