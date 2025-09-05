Зеленский понял, что его использовали и выкинули, приготовив Украине раздел, – беглый бизнесмен

Анатолий Лапин.  
05.09.2025 09:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1098
 
Колониальная демократия, Политика, Украина


Вчерашнее заседании «коалиции желающих» показало, что главаря киевского режима Зеленского просто используют.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину киевский миллионер Геннадий Балашов (в России объявлен в розыск за призывы на Евромайдане подрывать идущие через Украину газопроводы), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вижу, как не спокоен президент Украины, как он буквально прижимает руки, сидит рядом с Макроном. Может быть, сейчас он впервые увидел, что это не его помощники, что это те люди, которые помогли ему оказаться в этом положении. Помогли Украине очутиться в том состоянии, в котором она очутилась. Он сейчас должен чувствовать себя использованным и брошенным… Собрались люди на саммит, и наверняка между ними уже говорится, проговаривается тот проект, который где-то у них уже есть. Сейчас, скорее, идет подача о том, как это подать своим избирателям, как это подать в Украине. И поэтому осторожно в разных интервью уже проговаривается этот пресловутый южнокорейский вариант…

Я думал, они сильнее и мощнее, а их сейчас эксперты, во всяком случае, называют «гномами». И эти семь гномов, как суслики, сидят вокруг президента Зеленского и подначивают: «Давай, ты наш принц, ты наш герой, ты наше все, ты спасаешь нас от войны». А Зеленский, мне кажется, уже понял сейчас, что они вели совершенно другую политику. Они просто его использовали все это. Они аплодировали, обещали, ему казалось, что вот-вот, – ошибся несколько раз. Ошиблось военно-политическое руководство Украины, согласившись воевать дальше», – заявил Балашов.

