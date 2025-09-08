«Зеленский лжёт, что хочет мира» – офицер ВСУ ожидает военного поражения Украины

Игорь Шкапа.  
08.09.2025 16:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 127
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Владимир Зеленский в действительности не настроен на прекращение войны, о чем свидетельствует его риторика в адрес российского лидера Владимира Путина.

Об этом в эфире проекта «Политека» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский в действительности не настроен на прекращение войны, о чем свидетельствует его риторика...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«К сожалению, наш Зеленский не проявляет мудрости. При каждом удобном случае вставляет шпильку, напоминает всему миру, чтобы случайно не забыли, что Путин – террорист, тиран, убийца и так далее», – подчеркнул укро-офицер.

Он прокомментировал решение Зеленского отказаться ехать в Москву для переговоров, приведя в пример советско-финскую войну.

Бывший каратель сказал, что не помнит, где подписывался мирный договор, но считает, что верховный главнокомандующий Финляндии Маннергейм не отказался бы, пригласи его Сталин в Москву [договор с территориальными уступками в пользу СССР подписывался в Москве делегацией во главе с премьером Ристо Рюти], и «такие глупости», как Зеленский, – не произносил бы.

«Когда Зеленский говорит, что мы хотим мира, – это откровенная ложь. Искренние мотивы проявляются в его риторике, в том, что он постоянно напоминает миру, что Путин – террорист. И это еще самые мягкие слова. И не важно, чего он хочет, важно, что он демонстрирует нежелание находить компромиссы. А эта война не закончится нашей победой. Она может закончиться двумя вариантами: или нашим поражением, или нашим компромиссом», – убежден экс-ВСУшник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить