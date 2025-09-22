Зеленский и Ермак гонят украинцев на убой за абсолютно ненужную землю – беглый укро-капиталист

Политическое руководство Украины не видит для себя будущего в родной стране.

Об этом на канале Liberty UA заявил киевский миллионер и политик Геннадий Балашов, покинувший Украину и осевший в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он призывает понять, что именно защищают украинские правители, обратив внимание на появившуюся в СМИ информацию, что у экс-министра обороны, а ныне секретаря СНБО Рустема Умерова обнаружены новые квартиры ещё и в Нью-Йорке, чего тот и не отрицает – мол, это мои родственники, они имеют право так жить.