Зе-вертикаль разворовывает помощь Запада – цифры озвучены на заседании Рады

Денежные вливания Запада, за счёт которых держится на плаву Украину, разворовываются приближенными к бюджетной кормушке губернаторами, назначаемыми Зе-офисом.

Такие сведения на заседании Верховной рады озвучил депутат Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Куча коррупционных скандалов вокруг именно администраций назначенных, а не избранных местных советов. Давайте вспомним о кражах.

В Сумской области выделили почти 3 миллиарда гривен на фортификации и почти ничего не сделали. Полтавская область, абсолютно свежий пример – украли почти 200 миллионов гривен на фортификациях.

Запорожская область – 47 миллионов гривен утянули в компании, близкие к действующему главе администрации. На школьных укрытиях еще 6,5 миллиона, на колючей проволоке и на столбиках», – возмущался порошенковский депутат.

«В Киеве пообещал глава военной администрации «Чистое небо», 260 миллионов гривен. Ни 260 миллионов гривен, ни «Чистого неба» нет. Так кого надо контролировать – местные советы или областные администрации, которые назначаются от президента и Кабмина?» – негодовал Арьев.