Зе-вертикаль разворовывает помощь Запада – цифры озвучены на заседании Рады

Вадим Москаленко.  
04.09.2025 15:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 363
 
Дзен, Коррупция, Украина


Денежные вливания Запада, за счёт которых держится на плаву Украину, разворовываются приближенными к бюджетной кормушке губернаторами, назначаемыми Зе-офисом.

Такие сведения на заседании Верховной рады озвучил депутат Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Денежные вливания Запада, за счёт которых держится на плаву Украину, разворовываются приближенными к бюджетной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Куча коррупционных скандалов вокруг именно администраций назначенных, а не избранных местных советов. Давайте вспомним о кражах.

В Сумской области выделили почти 3 миллиарда гривен на фортификации и почти ничего не сделали. Полтавская область, абсолютно свежий пример – украли почти 200 миллионов гривен на фортификациях.

Запорожская область – 47 миллионов гривен утянули в компании, близкие к действующему главе администрации. На школьных укрытиях еще 6,5 миллиона, на колючей проволоке и на столбиках», – возмущался порошенковский депутат.

«В Киеве пообещал глава военной администрации «Чистое небо», 260 миллионов гривен. Ни 260 миллионов гривен, ни «Чистого неба» нет. Так кого надо контролировать – местные советы или областные администрации, которые назначаются от президента и Кабмина?» – негодовал Арьев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить