Зе-пропагандистку разочаровали старым «Томагавком» из «широких штанин» Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Единственное отличие ракет «Томагавк» от тех, что и так летят по России, – это возможность нести ядерное оружие, но такие модификации Украине точно никто не даст.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский экономический эксперт Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В ходе дискуссии Мосейчук мечтательно перефразировала Маяковского – «Трамп достаёт из широких штанин дубликатом бесценного груза «Томагавк».

Однако Пендзин огорчил ведущую, напомнив, что это – оружие 80-х годов прошлого века.

«Последняя модификация была в 2004 году, и то, – не очень значительная. И основное место запуска этих ракет – это морское базирование. Есть даже несколько устройств, которые могут запускать их с суши, но в основном…это отдельный долгий разговор. Единственная пугалка, что одна из модификаций «Томагавка» может нести ядерное оружие, всё. Понятно, что эта модификация здесь неуместна, и её не будет», – добавил экономист.

«Вы не воспринимаете это как офигенный рычаг давления?» – разочаровано уточнила Мосейчук.