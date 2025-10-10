Зе-пропагандистку разочаровали старым «Томагавком» из «широких штанин» Трампа

Вадим Москаленко.  
10.10.2025 13:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 482
 
Единственное отличие ракет «Томагавк» от тех, что и так летят по России, – это возможность нести ядерное оружие, но такие модификации Украине точно никто не даст.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский экономический эксперт Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


В ходе дискуссии Мосейчук мечтательно перефразировала Маяковского – «Трамп достаёт из широких штанин дубликатом бесценного груза «Томагавк».

Однако Пендзин огорчил ведущую, напомнив, что это – оружие 80-х годов прошлого века.

«Последняя модификация была в 2004 году, и то, – не очень значительная. И основное место запуска этих ракет – это морское базирование. Есть даже несколько устройств, которые могут запускать их с суши, но в основном…это отдельный долгий разговор.

Единственная пугалка, что одна из модификаций «Томагавка» может нести ядерное оружие, всё. Понятно, что эта модификация здесь неуместна, и её не будет», – добавил экономист.

«Вы не воспринимаете это как офигенный рычаг давления?» – разочаровано уточнила Мосейчук.

«Это дополнительные ракеты, которые могут прилететь», – внезапно продемонстрировал здравомыслие гость Зе-эфира.

