Зе-пропаганда: «Блэкаут в России – не вариант, орда привыкла к такой жизни»

Участники эфира на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук поспорили, тяжелее или проще, чем украинцам, придётся русским в условиях блэкаута.

Тему поднял украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне кажется, всё, что пытается сделать Путин обстрелами, это сломать украинцев. Только Украина живёт в таком блэкауте – я сейчас не о факте блэкаута, отсутствии света… а «блэкаут в стране» – сюда можно много вещей вложить, мы живём четвёртый год. А Путин и РФ ещё не знает, как жить в их русском блэкауте без топлива в Тюмени», – вещал Харебин.

Однако Мосейчук скептически отреагировала на реплику.

«Ой, вы знаете, я боюсь, что мы их не сильно впечатлим без света, без тепла, без слива, я почему-то думаю, что на них это не подействует. Это же орда, которая так и привыкла жить», – утверждала нацистка.

