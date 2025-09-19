Зе-офис нашёл новый способ шантажа депутатов Верховной рады для продавливания нужных решений

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Офис Зеленского с недавних пор нашел еще один способ контроля депутатов Верховной рады, чтобы обеспечивать нужные результаты голосования, – парламентарии шантажируются возможностью свиданий с близкими.

Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На Украине парламента не существует, это давно уже не тот орган, где происходят дискуссии, ищутся решения. Это просто сборище подконтрольных людей, которым утром дают карточку со списком законопроектов, за которые голосуют, даже не читая. Это симулякр, он давно перестал быть главным органом в стране», – сказал Дроздов.