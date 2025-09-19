Зе-офис нашёл новый способ шантажа депутатов Верховной рады для продавливания нужных решений

Вадим Москаленко.  
19.09.2025 12:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 458
 
Дзен, Колониальная демократия, Политика, Украина


Офис Зеленского с недавних пор нашел еще один способ контроля депутатов Верховной рады, чтобы обеспечивать нужные результаты голосования, – парламентарии шантажируются возможностью свиданий с близкими.

Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Украине парламента не существует, это давно уже не тот орган, где происходят дискуссии, ищутся решения. Это просто сборище подконтрольных людей, которым утром дают карточку со списком законопроектов, за которые голосуют, даже не читая. Это симулякр, он давно перестал быть главным органом в стране», – сказал Дроздов.

«У большинства депутатов дети, жены, любовницы за границей. И одним из серьёзных факторов давления на депутата является разрешение выехать, с ними увидеться.

Депутаты в кулуарах рассказывают: если не проголосуешь, то не подпишем тебе командировку, и не увидишься со своими близкими. А они каждый месяц катаются», – подытожил львовский нацик.

