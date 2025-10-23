Затулин: Мы единственные не ставим на войну до последнего украинца – в отличие от Сикорского и прочих уродов

Цели СВО далеки от выполнения, но и уходить в войну на десятки лет на радость врагам России – тоже не выход.

Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да, нам пытаются «добрые следователи» сказать, что мы давно должны были объявить о своей победе, я привожу суждения Томаса Грэма [американский политолог]. Я далеко не во всём с ним согласен, некоторые вещи довольно легкомысленны. Но мы должны понимать, что мы, в отличие от Сикорского и тех уродов в Европе, которые ставят на войну до последнего украинца, совершенно не заинтересованы в том, чтобы эта война велась до последнего украинца и до предпоследнего русского. Я не в привязке – будет «Будапешт», не будет, но надо понимать, что любое мирное урегулирование в принципе иначе, как компромиссным, быть не может. Здесь, конечно, большой вопрос к нам, в чём мы видим «красные линии», и в чём наш вариант этого компромисса», – сказал Затулин.

Он подчеркнул, что даже в феврале 2022 года Владимир Путин, когда выдвигал цели СВО, не говорил о «безоговорочной капитуляции и исчезновении Украины с политической карты мира».