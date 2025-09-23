Затишье на Украине неспроста: Россия копит дроны для устранения Прибалтики – Пасков

Вадим Москаленко.  
23.09.2025 22:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 480
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия готовит превентивный удар в Прибалтике, пока страны НАТО не собрали там мощную группировку.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас будет ужесточение того, что происходит на Ближнем Востоке и Украине. Меня сильно впечатлила отставка Козака, который единственный позволял себе публично не соглашаться с Путиным, он был против [начала СВО].

И сейчас он подаёт в отставку, я уверен, в момент, когда Кремль готовит сценарий в сторону Балтии. Видимо, Козак опять не согласен.

Этот симптом мне указывает на то, что условные Караганов, Переслегин и Дугин, и другие гуру Кремля, уже убедили военно-политическое руководство Кремля, что если бой неизбежен, то лучше сейчас, иначе нам придётся освобождать, а не спасать Калининград.

А сейчас там силы небольшие, НАТО не готово. Вместо того, чтобы ждать ещё год или два, пока НАТО соберётся и Калининград захлопнут, и тогда цена будет ещё выше», – сказал Пасков.

«Смотря на количество дронов, которые в последние недели применяются по Украине, я понимаю, что они их копят для какого-то удара. Несколько раз они демонстрировали, что могут спокойно запускать 500-600 дронов в день. А сейчас – до 150 причём не каждый день.

Производство не остановилось, эти дроны им нужны будут на что-то другое», – добавил он.

