Затишье на Украине неспроста: Россия копит дроны для устранения Прибалтики – Пасков

Россия готовит превентивный удар в Прибалтике, пока страны НАТО не собрали там мощную группировку.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас будет ужесточение того, что происходит на Ближнем Востоке и Украине. Меня сильно впечатлила отставка Козака, который единственный позволял себе публично не соглашаться с Путиным, он был против [начала СВО].

И сейчас он подаёт в отставку, я уверен, в момент, когда Кремль готовит сценарий в сторону Балтии. Видимо, Козак опять не согласен.

Этот симптом мне указывает на то, что условные Караганов, Переслегин и Дугин, и другие гуру Кремля, уже убедили военно-политическое руководство Кремля, что если бой неизбежен, то лучше сейчас, иначе нам придётся освобождать, а не спасать Калининград.

А сейчас там силы небольшие, НАТО не готово. Вместо того, чтобы ждать ещё год или два, пока НАТО соберётся и Калининград захлопнут, и тогда цена будет ещё выше», – сказал Пасков.