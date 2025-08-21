Украинцы надеялись на процветающую мирную страну, а получили гетто под диктатом кровожадного Запада.

Об этом в интервью публицисту Александру Лазареву заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинцы всегда мечтали и думали о том, что Украина – это самая благодатная мирная земля, где независимо от того, какой ты национальности, ты всегда будешь под защитой государства.

Оказалось совсем не так. Сегодня все люди, оставшиеся на Украине – это гетто за колючей проволокой», – сказал Дудкин.