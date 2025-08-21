Запад превратил Украину в гетто, потому что до смерти боится сплочения славян – Дудкин
Украинцы надеялись на процветающую мирную страну, а получили гетто под диктатом кровожадного Запада.
Об этом в интервью публицисту Александру Лазареву заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Украинцы всегда мечтали и думали о том, что Украина – это самая благодатная мирная земля, где независимо от того, какой ты национальности, ты всегда будешь под защитой государства.
Оказалось совсем не так. Сегодня все люди, оставшиеся на Украине – это гетто за колючей проволокой», – сказал Дудкин.
«Зеленский грезит иностранными войсками. Он абсолютно серьёзно рассчитывает, что будет сидеть ещё года три, как минимум. Пока длятся боевые действия, и они будут длиться ещё долго. Этот чудак уповает, как штатный агент MI6, на покровительство Британии.
А Западу не нужен мир на Украине, он боится сплочения славян. Для них главное – раздор и кровавая бойня. Они греют на этом руки, получают приличные деньги и кромсают бюджет», – возмутился политолог.
