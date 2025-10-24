Запад хочет «воспитать» Россию, а не спасти Украину – Арестович

Игорь Шкапа.  
24.10.2025 16:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 622
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад не желает поражения России в украинской войне.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не желает поражения России в украинской войне. Об этом бывший советник офиса президента...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Экс-советник ОП говорит, что позиция Запада в этом конфликте предельно понятна.

«Настолько понятна, что людям трудно в неё поверить. Все считают, что он или коварно хочет разбить Россию, или предельно цинично эксплуатирует Украину. На самом деле у него всё очень просто. Они считают, что Путин нарушил основные незыблемые правила международной политики, на которые ориентируется тот самый Запад. Нарушил правила игры. Ему дают понять, что как только ты вернёшься к нормальным правилам игры, вернутся все отношения, которые были раньше», – рассуждал Арестович.

По его словам, если Запад начнет ломать Россию, это, во-первых, чревато непредсказуемыми последствиями.

«Во-вторых, точно не способствует дальнейшей дружбе, а Запад подталкивает Россию к нормализации отношений. Поэтому поставки нужны не для того, чтобы победить Россию, а чтобы Украина не проиграла или не проиграла быстро. Поставляется минимум. И в основном это носит символический характер. Даже если бы эти «Томагавки» поставили, их бы поставили, ну, 100 штук. Это вообще ни про что», – считает Арестович.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить