Залужный завуалировано смакует неудачи Сырского и Зеленского

Игорь Шкапа.  
25.09.2025 11:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 335
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Отставленный экс-главком ВСУ и отправленный послом в Лондон Валерий Залужный продолжает делать не резкие, но откровенно читаемые выпады в сторону военно-политического руководства Украины

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует его новая статья в киевском издании «Зеркало недели».

Вспоминая контрнаступление ВСУ 2023 года он жалуется, что украинские планы «странным образом попали в Россию».

«Провал этих планов я и до сих пор больно ощущаю», – пишет Залужный.

Напомним, что именно он руководил провальным контрнаступлением. При этом, не называя имен, он завуалировано смакует неудачи нынешнего главкома Александра Сырского, считающего фаворитом диктатора Владимира Зеленского. Например, пишет, что во время отступлений, «за исключением Бахмута, наши войска почти не теряли боеспособность». Это явный выпад в сторону Сырского, который как раз и руководил обороной Артемовска (Бахмута).

Вспомнил он и вторжение в Курскую область, которым тоже руководил Сырский.

«Конечно, такие действия, если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести. Но практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимый успех атакующей стороне.

Оборонявшиеся войска сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и впоследствии не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и позже сами реализовали тактическое продвижение — также без оперативного успеха. Цена таких действий мне неизвестна, но очевидно, что она была слишком высокой», – резюмировал Залужный.

